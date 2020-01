Stendardo: “Il Napoli ha grande qualità, assurda questa posizione in classifica”

“Negli ultimi due incontri, la squadra di Gattuso mi è piaciuta tanto”

36 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Guglielmo Stendardo, ex difensore della Lazio, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli. L’ex calciatore ha parlato delle gare vinte dagli azzurri contro Lazio e Juventus e del possibile arrivo di Andrea Petagna.



Inoltre, l’attuale opinionista della Rai, è convinto che i problemi in questi mesi hanno inciso sul cammino della squadra partenopea e che c’è tanta qualità, vista negli ultimi incontri. Ecco le sue parole:



“Già con la Lazio avevamo visto un Napoli diverso, che ha creato diverse occasioni e ha corso tantissimo. Meritando la qualificazione. Contro la Juventus si è visto un Napoli ordinato, vincendo meritatamente e mettendo in atto un gioco stupendo. Un 4-3-3 con dei meccanismi precisi, con tutti i giocatori che hanno dato il massimo, facendo una partita perfetta. Solo così potevi battere la Juventus.



Petagna? Un giocatore molto fisico, un giocatore che è migliorato molto negli ultimi anni. Un centravanti che anche se non fa gol, aiuta la squadra ed è un punto di riferimento. Un calciatore con caratteristiche particolari, diverso rispetto a Mertens, Callejon e Insigne. Un ragazzo perbene, simpatico, serio e professionista.



Credo che attaccanti come Petagna ce ne sono pochi in giro, con quelle caratteristiche. Quando una squadra come il Napoli non riesce ad arrivare nell’area avversaria con il gioco palla a terra, bisogna sfruttare le doti di un attaccante fisico, bravo anche nel gioco aereo e che sa sfruttare gli inserimenti dei laterali.



Il Napoli di Gattuso nelle ultime due partite mi è piaciuto. Ha avuto dei problemi inizialmente a causa di alcuni fattori che hanno bloccato la squadra e i calciatori che hanno impedito di farli esprimere ai loro livelli. La squadra ha grandi qualità ed è assurda questa posizione in classifica. Questo dimostra che ci sono stati altri fattori indipendenti dall’aspetto tecnico.



Manolas? Non ha avuto continuità. È un giocatore importante, con grandi qualità. Quello che è mancato è la continuità, ma non si discutono le sue doti, soprattutto atletico. In alcuni casi è istintivo, diverso da Albiol, il quale guidava un po’ più la difesa. Manolas si basa sulla sua velocità, sul suo fisico, accettando di più l’uno contro uno. In alcuni casi è stato determinante, ma quando la squadra è andata sotto, ha pagato anche lui il momento e i risultati.



Di Lorenzo? Da centrale si è adattato bene, pur facendo qualche errore, ma penso che sia normale. Ha grande corsa, molta gamba, molto tecnico anche, lo seguo da tanto”.



Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI