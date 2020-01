Retroscena Petagna: il Torino lo ha prenotato nell’affare Bonifazi

L’attaccante accostato al Napoli, piace anche ai granata

30 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Andrea Petagna ha tanti estimatori. L’attaccante della Spal non è seguito solo dal Napoli, che sembrerebbe in vantaggio su tutte, ma anche da altre società, tra queste c’è il Torino.



Come rivela Tuttosport, c’è un retroscena nell’affare Bonifazi. Il difensore, ceduto dai granata alla Spal, piaceva anche alla Fiorentina, la quale, aveva offerto 13 milioni di euro.



Il presidente torinese, Urbano Cairo, lo ha ceduto ai ferraresi e sta convincendo anche Iago Falque ad accettare la squadra allenata da Leonardo Semplici per “prenotare” il centravanti 24 enne in forza alla formazione di Ferrara.



Petagna piace molto al Toro e le sue caratteristiche si sposerebbero anche con quelle di Belotti. Inoltre, la società piemontese, sta cercando di prendere Amin Younes dal Napoli, il quale, ha rifiutato la Sampdoria.



Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI