La continuità di Zielinski: il Napoli “ritrova” il polacco

Il gol di Piotr Zielinski ha sbloccato la gara del Napoli contro la Juventus. Il polacco, uno dei migliori anche ad inizio stagione, nonostante gli alti e bassi e il pessimo campionato della squadra azzurra, ha trovato continuità con il nuovo tecnico, Gennro Gattuso, come tutta la squadra, tornando nel suo ruolo, quello di mezzala.



L’ex Empoli e Udinese è un giocatore di talento. L’allenatore lo sa e sta cercando di trarre il meglio dal ragazzo: “Ha gamba, una tecnica importante, ma deve migliorare sull’ultima palla”. Queste le dichiarazioni del tecnico dopo la gara contro i bianconeri.



Il mister calabrese vuole da Zielinski miglioramenti in alcune zone del campo, come nella trequarti e anche tatticamente, con alcune direttive per aiutare la squadra quando non è in possesso palla.



Il 25 enne, seguito da alcuni top club europei in questi anni, può ritornare ad essere quel calciatore apprezzato fino a qualche mese fa, capace di spaccare in due la trequarti, inserirsi e decisivo quando riesce a calciare da fuori area.



Questa è la seconda marcatura per lui, dopo la rete segnata a Udine lo scorso 7 dicembre e, accantonato il periodo d’appannamento, la sua forma sembra migliorata. Una notizia importante per la formazione partenopea, la quale, “ritrova” uno dei suoi migliori calciatori della rosa.



