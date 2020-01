SKY – Meret torna titolare, a centrocampo Fabian Ruiz favorito su Lobotka. Le ultime sulla formazione

Ultimissime Napoli, le notizie sulla probabile formazione contro la Juventus

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Ci siamo, manca davvero poco all’inizio di Napoli-Juventus, big match della 21esima giornata di Serie A. Il tecnico degli azzurri, Gennaro Gattuso, ha però ancora alcuni dubbi di formazione da sciogliere.

La gastroenterite ha fermato Ospina, che sarà sostituito da Meret. Per quanto riguarda il centrocampo – riferisce Sky Sport – due giocatori sono sicuri di giocare: ovvero Zielinski e Demme. L’altro posto è in ballottaggio tra Fabian Ruiz e Lobotka, con lo spagnolo attualmente in vantaggio.

In attacco ci saranno il capitano Insigne, Milik e Callejon ritenuti intoccabili.

LA PROBABILE FORMAZIONE:

NAPOLI (4-3-3): Meret, Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Per seguire tutte le news sul mondo Napoli CLICCA QUI