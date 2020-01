56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Brutte notizie per il Napoli. David Ospina sarà assente questa sera nel match tra gli azzurri e la Juventus. Il portiere, che già ieri non si era allenato, ha accusato un attacco influenzale e per questo resterà a riposo.

Al suo posto, come comunicato dalla SSC Napoli attraverso Twitter, è stato convocato il portiere della Primavera, Antonio Pio Daniele.

ECCO IL TWEET:

