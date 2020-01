Gattuso conferma: “Maksimovic con noi in panchina. Su Koulibaly, Mertens e Allan…”

Notizie Napoli, il punto sugli infortunati di Gattuso

L’allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, ha parlato in conferenza stampa presentando il match di domani contro la Juventus. Tra i tanti temi affrontati non manca un passaggio sugli infortunati. Ecco quanto evidenziato:

“Non vi dico chi gioca, ma se non succede nulla, Maksimovic sarà a disposizione e speriamo di portarlo in panchina. Koulibaly speriamo di recuperarlo la prossima settimana, Mertens sta meglio e Allan ha fatto una risonanza ed ha un edema. Gli è nato pure un figlio e credo che per un papà non ci sia niente di più bello”.

