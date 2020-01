LIVE – Gattuso: “Ci sarà entusiasmo, dobbiamo fare una grande partita per il nostro pubblico. Speriamo di recuperare Maksimovic”

Notizie Napoli, la conferenza stampa di Gattuso alla vigilia della gara con la Juventus

Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa di Gennaro Gattuso. Il tecnico del Napoli presenterà il match con la Juventus rispondendo alle domande dei cronisti a Castel Volturno.

12.15 – Arriva Gennaro Gattuso in sala stampa.

Cosa rappresenta Napoli-Juve

Raapresenta tanto, rappresenta dare continuità alla partita di 3 giorni fa e tenere testa ad una grande squadra, che palleggia ed è allenata da un grande tecnico. La coperta è corta, ma dobbiamo fare bene. Allo stadio ci sarà entusiasmo, tantissimi tifosi. L’abbiamo detto anche con la Lazio, quando ci sono i tifosi a darci supporto, per noi è importante. Non vi dico chi gioco, ma se non succede nulla, Maksimovic sarà a disposizione e speriamo di portarlo in panchina. Koulibaly speriamo di recuperarlo la prossima settimana, Allan ha fatto una risonanza ed ha un edema. Gli è nato pure un figlio e credo che per un papà non ci sia niente di più bello. Non penso al Napoli che verrà, penso al Napoli che ho oggi. So come funziona il mercato a gennaio, abbiamo preso il capitano del Lipsia. Poi chi vorrà restare o andare via, avrà modo di parlare.

La difesa non è mai stata a tre, sempre stata a quattro pura. La prestazione con la Lazio è stata un punto di partenza. Sarri? Credo sia uno degli allenatori più importanti al mondo. Ho grande stima per lui, qualche copia-incolla l’ho fatto più di una volta. Mi piace come fa giocare le sue squadre.

Differenza tra Lazio e Juventus.

Sono due squadre che giocano in maniera diversa. La Lazio ha 5 giocatori sulla linea di centrocampo, la Juventus palleggia ed ha qualità. I giocatori hanno qualità differente, imbucata, dribbling. Dovremo capire a chi far giocare la palla e chi no, dal punto di vista tattico sarà una gara molto più complessa

Come motivare la partita.

Non sono uno che prepara discorsi, quindi domani dirò ai calciatori quello che vedo e penso. Demme? Non so cosa sposta, ma rende facili le cose difficili. Può migliorare ancora molto, nella ricezione e nella postura. Ma è forte, è un giocatore lineare. I compagni sanno che possono appoggiarsi a lui.

Domani partita alla Gattuso, con tanto pressing?

Non basta, perché se escono dalla prima pressione vai in difficoltà. Hanno Dybala che gioca tra le linee, quindi dovremo fare attenzione alle linee di passaggio. Il problema è che ne hanno più di uno in grado di fare imbucate, dovremo stare attenti a capire ciò che vogliamo. Questa squadra non per merito mio, ma per quello che ha fatto Carlo Ancelotti, è arrivata agli ottavi di Champions League. Dunque ha delle qualità, ha fatto grandi partite. Allan per 4-5 partite ha preso antinfiammatori, ha stretto i denti, ma ora devo far giocare chi sta meglio.

Cambiare la posizione di Zielinski alla Bonaventura come esterno?

Qui siamo al Napoli, non al Milan. Ci sono giocatori diversi e con qualità totalmente differenti.

Capacità di soffrire.

Domani avremo due tipi di partite, possesso e non possesso. Questo è stato anche un mio errore: regalare 3-4 giocatori con pressione forte e alta. Oggi dobbiamo capire cosa vogliamo fare. In questo momento ho le idee chiare, dobbiamo rispettare di più l’avversario e non partire spediti sul primo pressing.

