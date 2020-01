Sky – Napoli-Politano, accordo di massima con l’Inter: alle 18 incontro Giuntoli-entourage

La Roma non riesce a pareggiare l’offerta degli azzurri

40 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Matteo Politano è a un passo dal Napoli. L’attaccante dell’Inter, dopo aver visto sfumare la trattativa con la Roma all’ultimo minuto, potrebbe trasferirsi in maglia azzurra.



Secondo quanto rivela Sky, la società partenopea ha rotto gli indugi e nelle ultime ore ha accelerato per chiudere la trattativa. L’operazione dovrebbe essere a titolo definitivo, ma c’è da capire se già da adesso o sarà un prestito con obbligo di riscatto.



La valutazione del club lombardo è di 25 milioni di euro, ma secondo il Corriere dello Sport, De Laurentiis avrebbe offerto 18 milioni più 2 di bonus. Una cifra che la società capitolina non riesce a pareggiare e quindi, si trova, in netto svantaggio rispetto al Napoli.



Nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca. A Milano, sempre come riporta il quotidiano, alle ore 18, ci potrebbe essere un incontro tra Cristiano Giuntoli, direttore sportivo napoletano e l’agente del calciatore. L’ex Sassuolo, non sembra convintissimo di accettare la piazza campana.



Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI