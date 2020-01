Gazzetta – Napoli forte su Politano, offerti 25 milioni, ma il calciatore preferisce la Roma!

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli starebbe provando ad approfittare della querelle Politano-Spinazzola. Il ds degli azzurri, Cristiano Giuntoli avrebbe offerto all’Inter un prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta:

“Il calciatore preferirebbe la Roma, di cui è tifoso, ma i club non hanno trovato un accordo. Politano guadagnerebbe di più andando al Napoli e potrebbe prendere in considerazione l’idea. Se la Roma non dovesse soddisfare le richieste dei nerazzurri, Politano sarebbe destinato al Napoli. Nella trattativa potrebbe rientrare anche Llorente, che piace all’Inter da tempo”.

