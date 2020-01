Napoli, probabile cessione di Koulibaly: Ramadani sonda il terreno in Premier League

L’asse con l’agente di mercato si infuoca

40 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il futuro di Kalidou Koulibaly potrebbe essere lontano da Napoli. Il difensore azzurro, fuori da alcune settimane per un infortunio, piace a molti club da tanto, ma il presidente Aurelio De Laurentiis ha sempre rifiutato ogni tipo di proposta o offerta.



Ora, è tempo di cedere. Già qualche mese fa, l’imprenditore romano, aveva aperto alla possibilità di non poter più trattenere il senegalese in rosa, viste le offerte importanti e anche la sua voglia di misurarsi in club più blasonati.



Secondo quanto rivela Il Mattino, l’asse tra la società campana e l’agente Fifa Fali Ramadani è caldo. Il manager di Pjanic, Milenkovic e Jovic tra i tanti, potrebbe favorire alcune trattative per i partenopei, ma soprattutto, sta lavorando alla cessione del classe ’91.



Il procuratore sta sondando il terreno particolarmente in Premier League, alla ricerca di qualche società disposta a soddisfare le richieste del club campano per vendere uno dei suoi migliori giocatori, premiato come migliori difensore della scorsa stagione di Serie A.



Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI