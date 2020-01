LIVE PRIMAVERA – Pescara-Napoli 0-0: finisce il primo tempo, gara bloccata e poche occasioni da gol

Notizie Napoli, la diretta testuale del match della Primavera azzurra contro il Pescara

45′ – Finisce il primo tempo tra Pescara e Napoli sul risultato di 0-0. Gara bloccata e con poche occasioni: da segnalare solo la doppia opportunità per il Napoli al 14′ conclusa con la super parata di Sorrentino e il palo a porta vuota di Manzi.

43′ – Opportunità per il Pescara. Bel contropiede di Pavone che va via sulla sinistra e mette al centro un cross interessante e pericoloso, uscita a mano aperta di Idasiak che libera l’area.

38′ – Il Napoli sbaglia ad attuare il fuorigioco e lascia scappare Blanuta verso la porta difesa da Idasiak, provvidenziale il recupero di Tsongui che in scivolata respinge il tiro a colpo sicuro dell’attaccante del Pescara.

33′ – Gara con tanti errori tecnici, anche banali, e dai ritmi blandi. Le due squadre si affidano alle giocate dei singoli più che alla manovra. La paura la sta facendo da padrone.

24′ – Punizione battuta da posizione laterale da Labriola. Il pallone viene scodellato in area ma Vianni non riesce a deviare in maniera corretta. Libera la difesa del Pescara.

19′ – Doppio calcio d’angolo del Pescara, la difesa del Napoli fa buona guardia e libera.

14′ – Incredibile doppia occasione per il Napoli! Punizione dalla trequarti di Labriola: pallone scodellato al centro per Senese che colpisce di testa, miracolo del portiere Sorrentino che di puro istinto salva la porta, sulla ribattuta arriva Manzi che ha la porta spalancata ma il suo sinistro a colpo sicuro da due passi si infrange sull’incrocio dei pali e finisce fuori!

8′ – Punizione dal limite dell’area guadagnata da Zanon. Sul punto di battuta ci va Labriola che però da ottima posizione sparacchia altissimo con il destro.

4′ – Prima azione offensiva del Pescara con Diamo che va via sulla fascia mancina provando un cross pericoloso in area: il pallone attraversa lo specchio della porta difesa da Idasiak senza però che nessuno riesca ad intervenire.

1′ – Iniziata la partita!

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

PESCARA: Sorrentino, Martella, Dallo, Mane, Martini, Quacquarelli, Camilleri, Diamo, Blanuta, Pavone, Mascella.

A disposizione: Radaelli, Chiacchia, Cipolletti, Mercado, Longobardi, De Marzo, Tringali, Sonno. Allenatore: Legrottaglie.

NAPOLI: Idasiak; Costanzo, Manzi, Senese, Tsongui; Zanon, Virgilio, Labriola, Zedadka; Palmieri, Vianni.

A disposizione: Daniele, Zanoli, D’Onofrio, Ceparano, Vrikkis, Vrakas, Marrazzo, Cioffi, Sgarbi. Allenatore: Baronio.

Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Pescara-Napoli, ultima giornata di andata del campionato Primavera 1. Gli azzurrini di mister Baronio hanno bisogno di un successo che permetterebbe una boccata d’aria. Se finisse oggi, il Napoli sarebbe condannato alla retrocessione in Primavera 2.

