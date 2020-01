VIDEO – Salvini condannato per cori contro i napoletani: “Mi scuso ma non devo essere giudicato per questo”

Salvini condanna da razzista

Tramite il proprio portale, Repubblica, comunica che Matteo Salvini ha una condanna per i cori antinapoletani nel lontano 2009, alla festa di Pontida.

La condanna

I fatti risalgono a quando Salvini era capogruppo al Comune di Milano dell’allora Lega Nord. Il coro, ripreso tramite un cellulare, era già stato rinvenuto online ma ancora non si erano avute notizie in merito alla situazione disciplinare.

C’è quindi una condanna di razzismo nel passato del politico che ai tempi si era difeso con:

“Se ci sono napoletani che si sono sentiti offesi mi scuso, ma credo che un politico debba essere valutato per quello che fa, non per quello che dice un sabato sera tra amici quando si parla di calcio“.

