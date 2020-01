Il Mattino – Lobotka ad un passo dal Napoli: Hamsik l’ha convinto ad accettare. Il retroscena

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Dopo Diego Demme, il Napoli si prepara al doppio colpo: gli azzurri sono sulle tracce di Stanislav Lobotka già da un po’. La trattativa con il Celta Vigo si è prolungata oltre ogni previsione, ma adesso sembra che si stia per concludere.

L’edizione odierna de Il Mattino spiega che erano due i problemi legati alla cessione: in primis quello economico e poi quello legato al sostituto che il Celta avrebbe dovuto trovare per il centrocampo. Le cose sono cambiate: gli azzurri sono andati incontro alle richieste del club spagnolo, il quale ha anche trovato un ideale sostituto. A Lobotka, infatti, è stato proposto un contratto quinquennale da circa 2 milioni di euro a stagione, ma soprattutto la possibilità di accasarsi con una squadra a lui particolarmente cara visti i trascorsi in azzurro tutt’altro che banali di Marek Hamsik, suo connazionale e idolo.

Il quotidiano fa sapere che è stata proprio una telefonata con Marek, l’ex capitano del Napoli, a convincere Lobotka.