Demme, l’ex allenatore: “L’ho sentito, non è felice ma molto di più. Ha la fama di essere un incubo per gli avversari”

A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Alexander Zorniger, ex allenatore del Lipsia e di Demme

“Demme non è il classico playmaker, ma unisce buone qualità tecniche a quella che è la sua caratteristica maggiore, ossia una resistenza incredibile: è forse il giocatore che ho allenato con maggiore resistenza e forza fisica. Durante un ritiro estivo facevamo corsa a gruppi, ma lui correva da solo perchè staccava tutti gli altri. Dovetti prendere una bici per stargli dietro e nemmeno ci riuscii. Demme alla resistenza aggiunge una buona capacità di analisi e lettura del gioco, ha un’alta percentuale di passaggi riusciti, ciò su cui invece deve migliorare è in fase realizzativa. Non segna molto, non è nelle sue caratteristiche, tiene la posizione e non lo trovi spesso nell’area avversaria.

Perchè lasciare il Lipsia? Si chiama Diego ed è abbastanza per spiegare perché è venuto a Napoli. E’ tifoso del Napoli, viene da una famiglia di tifosi del Napoli ed è vero che è tedesco, ma è molto legato all’Italia. Non solo Maradona, anche Gattuso è un idolo per Demme, pensate che in Germania aveva la fama di essere un incubo per gli avversari, uno che ti trovi sempre dove non lo vorresti, proprio come era l’allenatore del Napoli da calciatore. Attenzione però perché Demme non ha solo carattere, è anche un giocatore molto tecnico.

Ho sentito Diego, non è felice perché la parola felice non basta per esprimere il suo stato d’animo adesso, ce ne vuole una più grande. E’ un tifoso del Napoli, ma non viene a Napoli per fare il tifoso, ma il grande professionista che è, e sono certo che le sue doti saranno fondamentali per aiutare il club ad uscire da questa fase così difficile che vive la squadra”.