VIDEO – Vandalismo al San Paolo, bruciato un cartello. Il consigliere Borrelli: “Immagini trasmesse alle forze dell’ordine”

Brutte scene di vandalismo all’esterno del San Paolo. Sui social sta girando in queste ore un filmato che ritrae un giovane accendere un petardo e far saltare in aria un cartellone all’esterno dello stadio.

Si tratta del segnale di indicazione del Gate 17, che viene distrutto. Il video è stato condiviso dagli stessi autori sui social e portato all’attenzione del popolo del web da Francesco Emilio Borrelli, consigliere comunale dei Verdi.

Borrelli scrive su Facebook:

“Questo teppista da quattro soldi distrugge i cartelli dello stadio San Paolo con i petardi e se ne vanta. Abbiamo trasmesso le immagini alle forze dell’ordine perché sia individuato, punito e condannato a risarcire i danni”.