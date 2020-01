CdS – La Roma si inserisce per Politano: bloccato l’esterno dell’Inter!

Mercato Napoli, la Roma si inserisce e blocca Politano dell’Inter

MERCATO NAPOLI – Giorni frenetici per il calciomercato, con tutti i club di Serie A indaffarati per ricercare di piazzare l’acquisto giusto. Anche il Napoli lavora per rinforzarsi, in particolare con un centrocampista.

La ricerca di un giocatore che possa dare ordine alla mediana ha messo in stand-by altre trattative, tra le quali quella con l’Inter per un possibile scambio tra Llorente e Politano. E proprio sull’esterno nerazzurro pare ci siano da registrare movimenti interessanti.

Infatti, secondo quanto riferito dall’edizione online de Il Corriere dello Sport, l’ex Sassuolo sarebbe stato di fatti bloccato dalla Roma. Il d.s. Petrachi vuole puntare forte su Politano, al quale avrebbe chiesto di aspettare qualche giorno e non prendere in considerazione altre offerte, in modo da concretizzare l’affare con i giallorossi.

Sul giocatore, oltre al Napoli e alla Roma, ci sono i forti interessi di Atalanta e Fiorentina.

