Pià convinto: “Al Napoli serve un centrocampista, l’ideale sarebbe Torreira! Hamsik giocatore del decennio”

Ultimissime Napoli, il commento di Inacio Pià sul mercato e Hamsik

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

ULTIMISSIME NAPOLI – L’ex attaccante del Napoli, Inacio Pià, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW parlando della stagione fin qui vissuta dagli azzurri. Ecco quanto evidenziato:

“Nel 2020 le aspettative sono di ritrovare una posizione di classifica consona alle aspettative del club, zona Champions, il Napoli deve stare lì. Dopo le prime gare di Gattuso si vede una squadra che ha voglia di crescere, una squadra che inizia a rispecchiare l’allenatore anche nei momenti di difficoltà, si è visto anche contro il Sassuolo. Sono tre punti pesantissimi quelli colti.

Mercato? Sicuramente il Napoli ha bisogno di un centrocampista, credo che Torreira sarebbe ideale per Gattuso e le caratteristiche della rosa.

Il giocatore del decennio azzurro? Marek Hamsik. Per continuità, per carisma, per risultati è stato sicuramente lui il simbolo della squadra”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI