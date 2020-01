GAZZETTA – Lobotka ad un passo dal Napoli, già trovato l’accordo con il Celta Vigo! Le cifre

Calciomercato Napoli, le cifre del passaggio ormai imminente di Lobotka in azzurro

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il Napoli non perde tempo e piazza subito il primo acquisto del suo 2020. In attesa di definire l’accordo con Amrabat, con il quale è stato fissato un incontro con gli agenti per il 3 gennaio, i dirigenti azzurri hanno praticamente chiuso l’affare per Lobotka.

A riferirlo è l’edizione online della Gazzetta dello Sport, che rivela come l’intesa per il passaggio in azzurro dello slovacco è stato trovato sulla base di 20 milioni di euro. Nelle prossime ore potrebbe così arrivare anche l’annuncio ufficiale.

