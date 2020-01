Genoa scatenato, in arrivo il terzo acquisto: incontro per il ritorno di Destro!

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il calciomercato non si ferma nemmeno a Capodanno. Il club più attivo di questi giorno è senz’altro il Genoa, con il presidente Preziosi a lavoro per rifondare la rosa della squadra che occupa l’ultimo posto della classifica di Serie A.

E infatti, secondo quanto riferito da Sky Sport, sarebbe in arrivo il terzo acquisto per i rossoblu. Dopo aver definito giù gli arrivi di Behrami e Perin, il Genoa sta per definire l’accordo per l’acquisto di Mattia Destro. Nelle prossime ore è previsto un incontro tra le società per definire l’affare.

