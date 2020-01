Dalla Francia – Napoli su Soumaré del Lille, c’è un’offerta di 55 milioni!

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il Napoli lavora per il presente come per il futuro. Nel mirino della dirigenza azzurra ci sono tanti calciatori di belle speranze, giovani futuribili e ancora tutti da scoprire. Tra questi, Boubakary Soumaré, centrocampista classe ’99, in forza al Lille.

Centrocampista potente, moderno e completo, Soumaré ha fatto parte delle giovanili del PSG prima di passare al Lille, dove si sta imponendo con forza. Sulle sue tracce il Napoli, ma anche il Milan. La notizia clamorosa, però, arriva dalla Francia e riguarda proprio gli azzurri.

Secondo Le10Sport, portale che tratta di calciomercato, il Napoli avrebbe già formulato una proposta di 55 milioni al Lille. Dal suo canto, il club francese non avrebbe fretta e starebbe attenendo altre offerte.

Attualmente, però, risulta difficile trovare conferme a queste voci: Soumaré non sembra al momento tra le priorità di gennaio e la cifra proposta dai colleghi francesi sembra elevata per gli standard societari.