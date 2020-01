Da Barcellona temono: “Napoli peggior avversario possibile in Champions! Senza dimenticare Manolas…”

News Calcio Napoli, da Barcellona si teme il confronto con gli azzurri in Champions League

NEWS CALCIO NAPOLI – Il giornalista del quotidiano catalano Sport, Ivan San Antonio, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di tuttomercatoweb.com, parlando della sfida tra Napoli e Barcellona agli ottavi di finale di Champions League. Ecco quanto evidenziato:

“Tra tutti i rivali che sarebbero potuti capitare al Barça, andando controcorrente rispetto all’opinione generale qui a Barcellona, il Napoli era sicuramente il peggiore. Mi sembra il classico avversario con una rosa piena di talento al quale manca forse lo spirito di squadra, ma che quando ha voglia di giocare può diventare davvero molto pericoloso contro chiunque.

Quali giocatori preoccupano di più il Barça? I giocatori del Napoli, in generale, vedono la Champions come la miglior vetrina possibile per mostrare le loro qualità. Non stanno dando alla Serie A la stessa attenzione dell’Europa, basti vedere la vittoria e il pareggio ottenuti col Liverpool e il cammino troppo altalenante in campionato.

Il Barcellona resta favorito, non può permettersi di uscire agli ottavi. Il fatto che il suo rivale sia il Napoli, e non una squadra di minor blasone. Senza dimenticare Kostas Manolas, l’uomo che eliminò il Barcellona dalla Champions quando giocava alla Roma. La sua presenza in campo caricherà sicuramente ancora di più Messi e compagni”.

