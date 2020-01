30 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Prima sconfitta, alla terza partita, per Ancelotti alla guida dell’Everton. Il tecnico di Reggiolo è stato sconfitto in casa del Manchester City. 2-1 il punteggio, con i Toffees in partita fino all’ultimo. Reti di Gabriel Jesus, autore di una splendida doppietta, e Richarlison.

Segnali incoraggianti, comunque, per Carlo Ancelotti. La sua squadra ha saputo reggere e reagire anche ai momenti di difficoltà ed è rimasta a galla fino all’ultimo in un campo più che difficile.