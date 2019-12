FOTO SN – Aperitivo di Capodanno per Di Lorenzo! Avete visto dove è stato?

Aperitivo di Capodanno a Torre Annunziata per Giovanni Di Lorenzo

Ultime ore del 2019 anche per il calciatori del Napoli. In molto questa sera festeggeranno a Posillipo in un ristorante, altri hanno preferito mete diverse.

Tra queste c’è Giovanni Di Lorenzo che, da come si vede da alcune foto realizzate da SpazioNapoli, ha scelto Torre Annunziata per le ultime ore dell’anno. Il terzino azzurro si è infatti ritrovato insieme all’attaccante del Brescia Alfredo Donnarumma, suo grande amico e nativo di Torre Annunziata, per un aperitivo in pieno centro in attesa della mezzanotte.

ECCO LE FOTO:







