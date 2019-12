Napoli, Ricardo Rodriguez in pole per la fascia sinistra: possibile affondo nei prossimi giorni

Napoli su Ricardo Rodriguez

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

L’edizione odierna di Tuttosport scrive di un interessamento vero da parte del Napoli nei confronti di Ricardo Rodriguez, terzino del Milan che non sta convincendo con la maglia rossonera.

Ore calde

Come si evince dal quotidiano gli azzurri sarebbero intenzionati ad accelerare per lo svizzero. Il calciatore avrebbe già comunicato la sua volontà ai partenopei che potrebbero accelerare nei prossimi giorni.

Domani infatti è attesa la risposta definitiva anche per quanto riguarda i contatti con l’Inter che avrebbero ampliato le loro richieste per Politano: non solo Llorente ma andrebbe bene anche Ghoulam.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI