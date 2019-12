L’Inter propone ancora Politano al Napoli: i nerazzurri vorrebbero Ghoulam

Conte vorrebbe Ghoulam al Napoli

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, l’Inter sta lavorando ad uno scambio con il Napoli nel mercato di gennaio. I nerazzurri sarebbero disposti a cedere Politano e al suo posto avrebbero chiesto, non più Llorente, ma Faouzi Ghoulam.

Lo scambio

Il quotidiano scrive di come Antonio Conte sia innamorato dell’algerino e che vorrebbe approfittare della situazione per poterlo strappare agli azzurri.

Il laterale di spinta nel suo 3-5-2 è di fondamentale importanza e non a caso in cima alla lista dei suoi desideri ci sarebbe Marcos Alonso ma per il quale la cifra da sborsare sarebbe altissima.

Il manager di Ghoulam, Jorge Mendes, sta valutando bene quelle che sono le varie alternative e mandarlo a Milano potrebbe rappresentare un’ opportunità valida.

