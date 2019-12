Retroscena Cavani, a giugno sarà dell’Atletico Madrid: anche il Napoli ci aveva fatto un pensierino

Notizie Napoli, retroscena sugli azzurri dopo l’accordo tra Cavani e l’Atletico Madrid

NOTIZIE NAPOLI – Una delle notizie più importanti degli ultimi giorni è sicuramente l’accordo tra Cavani e l’Atletico Madrid per il trasferimento dell’attaccante in Liga.

Il portale UOL Esporte rivela anche come le parti si siano messe d’accordo per un trasferimento da chiudere a giugno, quando il contratto del centravanti con il Psg scadrà. Cavani ha infatti fatto sapere ai Colchoneros di non voler lasciare subito Parigi, per non rompere il rapporto che ha con la tifoseria, molto legata all’ex Napoli.

E proprio il Napoli, sempre secondo quanto riferito da UOL Esporte, sarebbe stato battuto sul tempo. Il club di Aurelio De Laurentiis pareva fosse interessato al ritorno de Il Matador a parametro zero, ma il contratto triennale dell’Atletico Madrid ha fatto propendere l’uruguaiano per l’avventura in Spagna, alla corte di Simeone.

