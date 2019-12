FOTO – Azzurri in rimonta con il Sassuolo, Pistocchi: “Punti pesanti, è stato un bel Napoli”

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Vittoria in rimonta per il Napoli al Mapei Stadium, tre punti che per gli azzurri sono vero e proprio ossigeno. E su Twitter Maurizio Pistocchi, sempre attento agli sviluppi della società partenopea, si complimenta con la squadra per la scossa data stasera:

” Sas-Nap 1:2 Impresa del Napoli che, dopo un 1^ tempo incolore, sotto 1:0 per il gol di Traorè gioca un grande 2^ tempo, pareggia con Allan , spreca 3 palle-gol e vince al 94’ con Elmas. 3 punti pesanti per RGattuso: un bel Napoli che torna a vincere dopo 2 mesi “