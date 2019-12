Primo gol in Serie A, Esposito in lacrime: “Il gol è per mia madre. Ho fatto tanti sacrifici, raccolgo i frutti”

Il giovane attaccante dell’Inter Sebastiano Esposito in lacrime al termine della gara con il Genoa

L’attaccante dell’Inter, Sebastiano Esposito, ha parlato al termine di Inter-Genoa, gara che ha visto l’esordio da titolare dell’attaccante classe ’02 nato a Castellammare e anche il suo primo gol in carriera tra i professionisti.

Il giovane calciatore ha rilasciato, in lacrime, un’intervista a fine partita ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato: “Piango? Ho appena visto mia madre, il gol è per lei. Mi sono commosso. Ringrazio tutta la società e la mia famiglia che mi sta sempre vicino. Non devo negare che stanotte non ho dormito. Ho pensato tutta la notte a questa serata e non potevo sognarne una migliore. Ringrazio il mister e la società, spero di continuare su questa strada.

Tutti i sacrifici che ho fatto mi stanno ripagando. I panini che mangiavo prima dell’allenamento. Sto raccogliendo quei frutti che ho seminato. Penso che non bisogna mai mollare nella vita, di continuare così, c’è tanto da lavorare.

Lukaku sul rigore? È una persona fantastica, devo ringraziarlo per avermi lasciato il rigore. È un giocatore fantastico, il suo secondo gol lo dimostra. Sul rigore ci siamo parlati. Mi ha detto ‘Vai convinto sul rigore e fai gol’“.

