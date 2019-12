SERIE A – Netta vittoria dell’Inter, Genoa strapazzato 4-0. Thiago Motta verso l’esonero: c’è già il nome del sostituto

L’anticipo di Serie A tra Inter e Genoa, con Thiago Motta verso l’esonero

Vittoria senza appello per l’Inter, che a San Siro nell’anticipo delle ore 18 della 17esima giornata di Serie A, batte 4-0 il Genoa. Le reti portano le firme di Lukaku (doppietta, ndr), Gagliardini e Sebastiano Esposito, attaccante campano classe ’02.

Con questo successo i nerazzurri agguantano la testa della classifica in compagnia della Juventus. Notte fonda invece per il Genoa, con la panchina di Thiago Motta a forte rischio.

Infatti, secondo quanto riferito da Sky Sport, Diego Lopez è già in arrivo in Italia per prendere il posto dell’ex calciatore del Psg.

