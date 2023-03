Kolo Muani al Napoli? L’attaccante esce allo scoperto sul possibile addio all’Eintracht Francoforte

Tra i giovani prospetti più interessanti del calcio internazionale va menzionato Kolo Muani, attaccante 19enne in forza all’Eintracht Francoforte. Il giocatore si è reso protagonista negli scorsi mesi con la nazionale francese ai Mondiali in Qatar, in particolare durante la finale contro l’Argentina, con un’occasione salvata miracolosamente da Martinez al 121esimo.

Nonostante la giovane età, Muani è tra gli obiettivi di diversi grandi club, tra cui il Napoli di Luciano Spalletti, che potrebbe beneficiare dei talenti dell’attaccante francese in caso di partenza di Osimhen nel prossimo mercato estivo.

Napoli Kolo Muani

Per Muani: “Sto cercando di concentrarmi sul mio club”

Il giocatore ha rilasciato un’intervista al quotidiano francese L’Equipe, in cui ha parlato di quella sfortunata finale e di come vede la sua carriera. Per quel che riguarda il percorso con la nazionale francese, Muani ha dichiarato: “Sono molto orgoglioso di indossare questa maglia, di rappresentare il mio paese. Non vedevo l’ora di tornare dopo la Coppa del Mondo“.

La crescita esponenziale dell’attaccante del Francoforte non è passata inosservata in patria, e alla domanda sulla numero 9 dei Blues, il giocatore ha risposto: “La numero 9 della Francia arriverà se continuo ad andare avanti così e continuo a essere chiamato. Questo è un obiettivo che mi sono prefissato. Sono ancora me stesso ovvero una persona discreta, riservata, ma che è spesso allegra, a cui piace prendere in giro e ridere“.

Infine, per quel che riguarda il suo futuro, il talento francese ha ammesso: “Ne stiamo già parlando, ma sto cercando di concentrarmi sul mio club. Continuiamo le nostre partite e vedremo quest’estate. Ho sempre sognato di giocare in grandi club“. Una dichiarazione che mostra un’apertura verso una piazza come Napoli, in grado quest’anno di reggere il confronto con le principali squadre europee.