Esonero Garcia, ormai è una certezza: il motivo

Il Napoli di Rudi Garcia fatica ad ingranare, la vittoria in campionato manca ormai addirittura dal lontano 27 agosto.

Bologna 0, Napoli 0, nonostante segnali oggettivamente incoragganti, il Napoli di Rudi Garcia per la terza gara di fila ha mancato l’appuntamento con la vittoria.

La difesa questa volta non ha sbandato, anzi, l’impatto di Natan è stato positivo, la tenuta sul piano fisico in crescita, ma, ancora una volta, Osimhen e compagni hanno maledettamente faticato a segnare.

Per la terza gara consecutiva, quarta se consideriamo la Champions, il miglior marcatore della scorsa stagione è rimasto a secco: tanto movimento, la solita fame, ma troppa, troppa imprecisione. Prima il palo a tu per tu con Skorupski, in un’occasione che dopo soli 5 minuti avrebbe potuto indirizzare al meglio la gara, poi il rigore, clamorosamente calciato a lato dopo aver spiazzato il portiere polacco.

Una serata amara, culminata con la scenata evitabile al momento del cambio, mostrando tutto il suo disappunto per la scelta del tecnico francese di non schierare le due punte per tentare l’assalto finale.

Esonero Garcia: scendono le quote dei bookmakers

Il rapporto tra i campioni d’Italia in carica e Rudi Garcia è sempre più al centro delle polemiche: prima Kvaratskhelia a Genova, poi Osimhen, tanti segnali di insofferenza che hanno aumentato le allusioni su uno spogliatoio in cui il clima non parrebbe più idilliaco.

Giovanni Di Lorenzo, da buon capitano, ha provato a stemperare i toni, richiamando anche i propri compagni e sottolineando che in momenti complicati questi atteggiamenti non rappresentano la soluzione. L’ex Empoli, ha inoltre ribadito la totale fiducia della squadra verso il proprio allenatore, nonostante ciò, almeno per i bookmakers, la strada sembrerebbe in discesa e ormai tracciata.

Secondo quanto riportato da Agipronews, le quote relative al possibile esonero dell’ex Al-Nassr, sarebbero drasticamente calate.

Uno scenario impensabile questa estate, in cui la rottura prematura tra Rudi Garcia e De Laurentiis era quotata 10 e quindi tra i meno probabili.

Quest’oggi, la quota sarebbe più che dimezzata, arrivando a toccare il 2.75, un valore equivalente a quello della separazione tra Di Francesco e il Frosinone per intenderci.

Un altro dato che fa riflettere, però, riguarda la rapidità in cui la quota sopracitata sta è arrivata a calare: solamente una settimana fa, infatti, l’esonero dell’allenatore francese era stato fissato dai bookmakers a 4.50, in pratica nel giro di soli 7 giorni e a seguito dell’ennesimo “scontro” extra campo, si sarebbe arrivati ad un dimezzamento del dimezzamento.