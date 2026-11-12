Paolo del Genio lascia due trasmissioni su Canale 8

Il giornalista Paolo Del Genio ha annunciato in diretta la propria uscita da due trasmissioni di Canale 8. Del Genio ha precisato che si tratta di una scelta personale e non di una decisione presa dagli editori.
Nei giorni precedenti all’annuncio si era verificato un battibecco in diretta tra Del Genio e Antonio Giordano, poi placato dall’intervento di Silver Mele. Non è accertato che questo episodio abbia influito sulla decisione.
Le trasmissioni in questione sono “Ne parliamo il lunedì” e “Linea Calcio”.