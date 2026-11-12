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Paolo del Genio lascia due trasmissioni su Canale 8

Paolo Del Genio ha annunciato in diretta la sua uscita da due trasmissioni di Canale 8, precisando che si tratta di una scelta personale e non degli editori.

Paolo Del Genio, giornalista sportivo, durante una trasmissione televisiva su Canale 8

Il giornalista Paolo Del Genio ha annunciato in diretta la propria uscita da due trasmissioni di Canale 8. Del Genio ha precisato che si tratta di una scelta personale e non di una decisione presa dagli editori.

Nei giorni precedenti all’annuncio si era verificato un battibecco in diretta tra Del Genio e Antonio Giordano, poi placato dall’intervento di Silver Mele. Non è accertato che questo episodio abbia influito sulla decisione.

Le trasmissioni in questione sono “Ne parliamo il lunedì” e “Linea Calcio”.

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