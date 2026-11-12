Paolo del Genio lascia due trasmissioni su Canale 8

Paolo Del Genio ha annunciato in diretta la sua uscita da due trasmissioni di Canale 8, precisando che si tratta di una scelta personale e non degli editori.

Il giornalista Paolo Del Genio ha annunciato in diretta la propria uscita da due trasmissioni di Canale 8. Del Genio ha precisato che si tratta di una scelta personale e non di una decisione presa dagli editori.

Nei giorni precedenti all’annuncio si era verificato un battibecco in diretta tra Del Genio e Antonio Giordano, poi placato dall’intervento di Silver Mele. Non è accertato che questo episodio abbia influito sulla decisione.

Le trasmissioni in questione sono “Ne parliamo il lunedì” e “Linea Calcio”.