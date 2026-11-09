Secondo Tuttomercatoweb, Palladino era tra i favoriti per sostituire Conte al Napoli e mise in stand-by il rinnovo con l'Atalanta, che poi puntò su Sarri.

Raffaele Palladino era tra i candidati principali per sedersi sulla panchina del Napoli al posto di Antonio Conte. Lo riporta Tuttomercatoweb, che ricostruisce un retroscena rimasto finora nell’ombra: il tecnico, all’epoca all’Atalanta, avrebbe messo in stand-by il rinnovo con il club bergamasco proprio in attesa di un’offerta da Napoli, dove era considerato uno dei profili più quotati insieme a Vincenzo Italiano.

Palladino cacciato dall’Atalanta… per colpa del Napoli!

La mossa si rivelò controproducente. L’Atalanta, percependo di essere trattata come una soluzione di ripiego, decise di non rinnovare il contratto e di puntare su Maurizio Sarri. Palladino si ritrovò così senza panchina nel momento in cui il Napoli scelse Max Allegri come sostituto di Antonio Conte, chiudendo di fatto ogni possibilità azzurra.

L’allenatore ha trovato poi sistemazione al Bologna, subentrando a stagione in corso. Con i felsinei sta ottenendo risultati di rilievo, il che alimenta la domanda su cosa sarebbe potuto accadere se il percorso fosse andato diversamente.