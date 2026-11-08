Manna prima di Napoli-Lazio: «Non è accettabile questo momento»

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha parlato senza giri di parole a Dazn prima della sfida contro la Lazio, chiedendo alla squadra una reazione netta e una prestazione all’altezza del club.

Il momento non è assolutamente dei migliori, va affrontato con determinazione, coscienza e senso di responsabilità nei confronti dei tifosi e di quello che è e che significa il Napoli.

Manna ha escluso qualsiasi giustificazione per il rendimento recente.

Non è accettabile questo momento, al di là di tutte le situazioni, che non sono un alibi. Bisogna compattarsi e trovare le forze anche giocando ogni tre giorni, e fare una prestazione che sia degna di quello che siamo noi.

Il DS ha poi descritto l’intervento del presidente Aurelio De Laurentiis nel gruppo squadra.

De Laurentiis ha fatto quello che fa un presidente: ha fatto capire alla squadra che c’è bisogno di essere uniti, di stare insieme, lavorare in un certo modo, e che certe dichiarazioni non fanno parte della nostra identità. Ha dato un senso di compattezza.

Sulla partita contro la Lazio, Manna è stato diretto.