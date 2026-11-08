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Gli chiedono di De Laurentiis: sentite la risposta di Allegri in conferenza

Gli chiedono di De Laurentiis: sentite la risposta di Allegri in conferenza

Massimiliano Allegri ha fatto il punto sulla situazione del Napoli, citando esplicitamente il presidente Aurelio De Laurentiis e la necessità di un’analisi lucida condivisa all’interno del club.

Con il presidente ci ho parlato prima e dopo la partita e credo che abbia chiara la realtà delle cose.

Secondo il tecnico, rispetto alle aspettative iniziali si sono manifestate difficoltà oggettive, e la risposta non può essere individuale.

La presa di coscienza ci deve essere da parte di tutti. Da parte della società, e credo che il presidente ce l’abbia, e da parte mia e dei giocatori. 

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