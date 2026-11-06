“Spogliatoio sgretolato”, pessime notizie per i tifosi del Napoli: avete sentito?

“LO SPOGLIATOIO DEL NAPOLI si è SGRETOLATO”: le parole fanno tremare i tifosi.

Continuano le scorie in casa azzurra dopo la brutta sconfitta di Oporto e, al di là del ritiro e del rientro anticipato, arrivano parole poco confortanti per i tifosi partenopei.

Le pronuncia Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, nel tentativo di analizzare la situazione attuale in casa Napoli: “Lo spogliatoio si è sgretolato, e la brutta sconfitta di Oporto ha lasciato delle scorie anche fuori dal campo”.

L’esperto di mercato ha poi preso in esempio la lite KDB-Lucca nonché le parole di Politano sugli “stranieri che non ci mettono la faccia”, subito smentite da McTominay e Hojlund presentatisi ai microfoni di Prime.