Porto – Napoli, le ultime di formazione: c’è un ballottaggio inedito

In vista della partita di questa sera, le ultime indicazioni di formazione danno Noa Lang in vantaggio per una maglia da titolare sulla fascia sinistra. Tuttosport, nell’edizione odierna, apre però anche all’ipotesi di un impiego dal primo minuto di Vergara, il numero 26, descritto come in cerca di spazio e centralità nei pensieri di Max Allegri.
Di seguito, le probabili scelte di Allegri per Porto – Napoli:
NAPOLI (3-5-2): Meret; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Lang; Giovane, Hojlund.