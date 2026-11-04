Infortuni, emergenza o sfortuna? La risposta di Allegri è imperdibile!

Alla vigilia della sfida di Champions League, Max Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Prime Video, soffermandosi sul tema degli infortuni e sull’approccio mentale della squadra.
Bisogna vedere la cronistoria di un giocatore e capisci quando uno ha più o meno infortuni.
Allegri ha poi aggiunto una riflessione sul momento che la squadra sta attraversando.
È un momento così, tanto è inutile parlarne: bisogna guardare in avanti con positività.
Sul rapporto con il gruppo, il tecnico ha chiuso con un messaggio diretto.
Non c’è nulla da dire alla squadra, c’è solamente da fare: si dicono tante parole che a volte non servono.