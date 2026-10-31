Napoli, influenza per Rrahmani e Anguissa: Allegri valuta le alternative contro la Juventus

Rrahmani e Anguissa restano da valutare per Juventus-Napoli. Un virus influenzale ha complicato la preparazione dei due giocatori, come spiegato da Massimiliano Allegri nella conferenza stampa della vigilia. Il difensore kosovaro ha già ripreso ad allenarsi, ma il tecnico aspetta ulteriori indicazioni prima di decidere se impiegarlo. Nessun forfait è stato annunciato: le scelte dipenderanno dalle condizioni dei calciatori, considerando anche il successivo impegno di mercoledì. In difesa, intanto, sono già state individuate le possibili alternative.

Rrahmani, allenamento dopo l’influenza: Allegri aspetta

Il ritorno in campo per l’allenamento rappresenta un segnale positivo per Amir Rrahmani. Non basta però a sciogliere ogni dubbio sulla sua presenza contro la Juventus: Allegri vuole verificare come abbia recuperato dall’influenza.

«Rrahmani ha avuto un’influenza, ieri ha fatto allenamento, oggi vediamo come sta perché poi si gioca mercoledì. Se sta abbastanza bene giocherà, altrimenti giocherà uno tra Marianucci e Beukema».

La disponibilità del centrale resta quindi aperta. Il tecnico non lo ha escluso dalla sfida, ma ha chiarito che il suo impiego sarà legato alle risposte fisiche prima della partita.

Anche Anguissa da valutare per Juventus-Napoli

Il virus ha interessato anche Frank Anguissa. Per il centrocampista camerunese vale lo stesso criterio: giocherà soltanto se le condizioni lo consentiranno.

«Anguissa anche lui… c’è un virus influenzale in giro, ogni tanto ne ammazza uno ma se sta bene gioca altrimenti gioca un altro».

Allegri non ha indicato un’alternativa specifica a centrocampo. Le sue parole lasciano aperta la possibilità di utilizzare Anguissa, senza però garantire la sua presenza nella formazione iniziale.

Marianucci e Beukema, le alternative a Rrahmani

Più definite le opzioni per la difesa. Qualora Rrahmani non recuperasse a sufficienza, Allegri sceglierebbe uno tra Luca Marianucci e Sam Beukema, i due nomi citati in conferenza stampa.

Il Napoli attende quindi gli ultimi riscontri prima di completare le scelte per la Juventus. Il calendario ravvicinato aggiunge un elemento alla valutazione, ma al momento non ci sono esclusioni definitive: per Rrahmani e Anguissa saranno decisive le condizioni delle prossime ore.