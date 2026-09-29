Centro sportivo Napoli, De Laurentiis ha scelto Qualiano: Chiariello svela tutto

De Laurentiis accelera su Qualiano: il nuovo centro sportivo del Napoli avrà la firma dal notaio entro pochi giorni, con i lavori che partiranno poco prima di Pasqua 2027. L’operazione riguarda 18 ettari certificati dall’ARPAC.

De Laurentiis e il centro sportivo: l’accordo finale a Qualiano

La struttura rappresenta una scelta strategica per la società partenopea. Secondo quanto rivela Umberto Chiariello a Radio Napoli Centrale, l’operazione è ormai conclusa nei dettagli economici e rimane solo l’appuntamento notarile per la sottoscrizione ufficiale. De Laurentiis ha già definito con precisione le caratteristiche dell’impianto: 10 campi, foresteria, ristorante, spogliatoi, sale conferenze e uno stadio da 2.000 posti per la Youth League.

La location scelta non è casuale. Qualiano offre vicinanza alla stazione di Villa Literno e una posizione ben collegata ai trasporti pubblici. Chiariello sottolinea come De Laurentiis abbia visitato nel tempo diverse aree della Campania—da Bagnoli ad Afragola, passando per Acerra, Giugliano e Monterusciello—prima di trovare la soluzione definitiva. L’amministrazione comunale, con il sindaco De Leonardis, vede il centro sportivo come eredità permanente per il territorio.

Perché Qualiano rappresenta la soluzione definitiva per il Napoli

La scelta di Qualiano chiude un capitolo durato anni. Il Napoli aveva esplorato molteplici opzioni territoriali senza trovare il giusto equilibrio tra dimensioni, localizzazione e assenza di criticità ambientali. Qui la società ha trovato 18 ettari certificati e una comunità amministrativa disponibile a supportare il progetto. De Leonardis, in chiusura del suo mandato, vede nel centro sportivo un’eredità istituzionale concreta per la città.

L’operazione conferma che De Laurentiis rimane impegnato nello sviluppo infrastrutturale del Napoli, indipendentemente dalle speculazioni su eventuali cessioni della società. Il centro sportivo rappresenta un investimento a lungo termine che richiede stabilità gestionale e visione imprenditoriale. Con la firma notarile imminente, Qualiano entrerà ufficialmente nella storia del calcio napoletano come sede della nuova struttura di allenamento del Napoli.