Lucca in cerca di riscatto, ha ancora tre mesi di tempo: la scommessa di Allegri

Lorenzo Lucca è in cerca di riscatto. Allegri crede nel suo recupero e gli concede un ultimatum: tre mesi per dimostrare di meritare la maglia del Napoli, oppure rischia un nuovo addio.

Lucca e il riscatto: Allegri vuole cambiare il sistema

L’attaccante non ha vissuto mesi felici. Il prestito in Inghilterra non ha portato i risultati sperati, e il ritorno a Napoli sembrava carico di incertezze. La fiducia della tifoseria è ai minimi termini, ma Allegri ha deciso di non abbandonare il progetto su Lucca e sta lavorando per recuperarlo tattico e psicologico.

La strategia dell’allenatore passa attraverso un cambio di sistema di gioco. Non sarà più un attaccante isolato in area: Lucca avrà supporto concreto davanti. Accanto a Neres e con la possibilità di giocare con un compagno offensivo, l’ex Udinese potrebbe ritrovare quelle caratteristiche che lo avevano reso prolifico nei campionati precedenti. Ventitré reti in due stagioni con i friulani dimostrano che la qualità offensiva c’è.

Il modello Llorente: come Allegri ha sempre funzionato

Allegri conosce bene questo tipo di profilo. Nelle sue squadre ha sempre avuto un attaccante con specifiche caratteristiche fisiche: presenza fisica, senso di posizionamento, capacità di fare da riferimento per la squadra. Lucca possiede chili e centimetri, più quella disponibilità al sacrificio tattico che ogni allenatore pretende. Il paragone con Llorente non è casuale: meno tecnica rispetto al basco, ma comunque una soluzione concreta per l’area di rigore.

La differenza principale rispetto al passato è il contesto. Quando Lucca ha segnato di più, non era mai solo davanti. Aveva compagni che creavano spazi, che lo cercavano, che gli permettevano di giocare a memoria. Ora Allegri sta cercando di ricreare quella formula attraverso una rivoluzione tattica che coinvolge anche Neres. Due giocatori con la necessità di riscattarsi, due nuovi innesti che devono dimostrare di meritare la fiducia del Napoli.

Cosa serve concretamente a Lucca per non fallire di nuovo? I fatti. Non più analisi, non più promesse. Tre mesi sono il tempo limite per trasformare la teoria in realtà. Se Allegri riuscirà a trovare il sistema giusto, se Lucca avrà il supporto offensivo promesso, allora il Napoli avrà un’arma diversa in attacco. Se invece il riscatto non arriverà, la strada verso un nuovo addio sarà inevitabile e definitiva.

Lucca: il mercato del Napoli dipende dal suo riscatto

L’attaccante non è una scelta isolata nel progetto di Allegri. Lucca rappresenta un elemento fondamentale nella rivoluzione tattica che il Napoli sta tentando. Se riuscirà a ritrovare il gol e la fiducia, allora la squadra avrà una soluzione offensiva credibile per la seconda parte della stagione. Se fallirà, il mercato invernale potrebbe costringere De Laurentiis a cercare alternative.

I prossimi novanta giorni diranno tutto. Lucca deve rispondere sul campo, deve tornare quello di Udine, deve giocare con Neres e trovare l’intesa che ancora non c’è. Allegri ha deciso di investire su di lui, di cambiare il sistema per dargli opportunità. Ora tocca al giocatore ripagare questa fiducia e dimostrare che il Napoli ha fatto bene a credere ancora in Lorenzo Lucca.