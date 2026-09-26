Zanetti e il legame Argentina-Napoli: Maradona e la Fondazione Pupi

Javier Zanetti celebra i venticinque anni della Fondazione Pupi a Napoli, sottolineando il legame fortissimo tra la città e l’Argentina. L’ex capitano dell’Inter parla a Sky Sport dell’evento “Una Serata di Stelle per Pupi”.

L’appuntamento nasce per festeggiare un anniversario importante. Zanetti spiega il significato profondo dell’iniziativa:

“Festeggiare venticinque anni della Fondazione Pupi è un grande traguardo per noi. Tra Napoli e l’Argentina c’è un legame fortissimo , soprattutto perché la sede della nostra fondazione si trova a Villa Fiorito, nel quartiere di Lanus dove è nato Diego Maradona”.

Non è una coincidenza geografica, ma una scelta consapevole che radica l’operato della fondazione nelle origini stesse del Pibe de Oro.

La serata rappresenta ben più di una celebrazione nostalgica. Zanetti insiste sulla componente sociale dell’evento, elemento centrale per la Fondazione Pupi.

“Per noi è fondamentale che facciano parte di questa iniziativa: la solidarietà e la sensibilità verso le persone che hanno più bisogno per me sono molto importanti”.