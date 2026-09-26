Zanetti e il legame Argentina-Napoli: Maradona e la Fondazione Pupi

Javier Zanetti celebra i venticinque anni della Fondazione Pupi a Napoli, sottolineando il legame fortissimo tra la città e l’Argentina. L’ex capitano dell’Inter parla a Sky Sport dell’evento “Una Serata di Stelle per Pupi”.
Zanetti: il legame Argentina-Napoli parte da Villa Fiorito
L’appuntamento nasce per festeggiare un anniversario importante. Zanetti spiega il significato profondo dell’iniziativa:
“Festeggiare venticinque anni della Fondazione Pupi è un grande traguardo per noi. Tra Napoli e l’Argentina c’è un legame fortissimo, soprattutto perché la sede della nostra fondazione si trova a Villa Fiorito, nel quartiere di Lanus dove è nato Diego Maradona”.
Non è una coincidenza geografica, ma una scelta consapevole che radica l’operato della fondazione nelle origini stesse del Pibe de Oro.
La serata rappresenta ben più di una celebrazione nostalgica. Zanetti insiste sulla componente sociale dell’evento, elemento centrale per la Fondazione Pupi.
“Per noi è fondamentale che facciano parte di questa iniziativa: la solidarietà e la sensibilità verso le persone che hanno più bisogno per me sono molto importanti”.
La fondazione trasforma il ricordo di Maradona in azione concreta verso chi vive in difficoltà.
Maradona e il gol più bello dei Mondiali secondo Zanetti
L’ex nerazzurro dedica parole risonanti a Diego Armando Maradona.
“Credo che Diego abbia compiuto una vera magia segnando il gol più bello di tutta la storia dei Mondiali“.
Il legame tra Napoli e l’Argentina passa attraverso figure come Maradona, ma si concretizza negli anni attraverso il lavoro della Fondazione Pupi. “Speriamo davvero che la serata sia una grande festa”, conclude Zanetti.