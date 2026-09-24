Il Napoli attende McTominay: il recupero procede senza fretta, nessuna scadenza fissata

McTominay accelera il recupero a Napoli, ma gli azzurri non fissano scadenze. Il centrocampista lavorerà gradualmente con la squadra prima di tornare in campo, secondo quanto rivela il ‘Corriere dello Sport’.

McTominay e il rientro: niente date imposte

La gestione del recupero dello scozzese segue un protocollo preciso: nessuna fretta, solo progressione naturale. Gli allenamenti individuali precedono il lavoro di gruppo, che a sua volta deve consolidarsi prima di qualsiasi impiego in partita. Il Napoli ha scelto di accompagnare passo dopo passo il giocatore, lasciando che sia il corpo a dettare i tempi e non il calendario.

Questo approccio rispecchia una scelta tattica consapevole. McTominay deve ritrovare non solo la condizione fisica, ma anche il ritmo partita e l’intensità competitiva. Solo quando avrà recuperato tutto questo potrà tornare a disposizione della squadra. Il processo non può essere affrettato da esigenze esterne.

Frosinone come orizzonte, ma non come obbligo

La partita del 10 ottobre contro il Frosinone rappresenta un obiettivo realistico, ma privo di vincoli. Se McTominay avrà completato il suo percorso di recupero entro quella data, potrebbe essere disponibile. Diversamente, gli azzurri continueranno ad attendere. La condizione personale del giocatore prevale su qualsiasi calendario.

McTominay ritroverà gradualmente il ritmo negli allenamenti con il gruppo, poi sarà il momento di valutare il debutto. Il Frosinone rimane una speranza concreta, ma il Napoli ha già dimostrato di non dipendere dal suo rientro immediato per mantenere solidità nel centrocampo.