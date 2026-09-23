De Bruyne, la verità sul Napoli: “Mai pensato di dire addio”

Kevin De Bruyne ha svelato che un addio estivo al Napoli non era mai stato fra le opzioni. Il centrocampista belga, in conferenza stampa dal ritiro della nazionale, ha dichiarato di non aver mai considerato una partenza durante questa estate.

De Bruyne, un addio al Napoli non è mai stato fra le opzioni

Le parole sono inequivocabili: “Non ho mai preso in considerazione l’idea di lasciare Napoli quest’estate, non ne ho parlato con nessuno”. De Bruyne chiude così qualsiasi speculazione. Il centrocampista ha ribadito che la propria volontà di restare in azzurro ha sempre prevalso in merito agli accostamenti ai super contratti americani e arabi.

Il belga ha sottolineato il proprio stato di forma attuale. “Sto molto bene. Ho giocato tre partite da 90 minuti senza problemi, quindi per me è molto positivo”, ha spiegato. La condizione fisica rappresenta uno dei fattori determinanti nella sua scelta di restare, per competere ancora ai massimi livelli in azzurro. De Bruyne si è anche detto sorpreso dalla propria forma quando ha ripreso gli allenamenti ad agosto, elemento che ha influito sulla fiducia nelle proprie capacità di contribuire al progetto napoletano.

Dalla panchina al campo: il contributo di De Bruyne

La prestazione da subentrato non rappresenta un ostacolo per il centrocampista. “A Napoli ho dimostrato di poter fare cose interessanti anche entrando dalla panchina”, ha affermato. Questo approccio pragmatico rivela una mentalità orientata al contributo collettivo piuttosto che alle statistiche personali.

De Bruyne ha analizzato il calendario imminente con lucidità. Il Napoli affronterà quattro partite in undici giorni, scenario che renderà il turnover inevitabile. “Nessuno giocherà tutte e quattro le partite, secondo me ci sarà un turnover”, ha sottolineato. In questo contesto, la disponibilità a entrare dalla panchina diventa strategica: De Bruyne sa che avrà occasioni concrete di incidere a prescindere dal minutaggio.

La posizione di De Bruyne nel Napoli è ormai consolidata, cioè quella di un giocatore che accetta un ruolo flessibile all’interno di una squadra che punta a competere su più fronti. De Bruyne ha già dimostrato di poter incidere anche entrando a gara in corso, e questa capacità lo rende una risorsa preziosa per gli equilibri tattici del Napoli.