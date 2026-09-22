Napoli: McTominay e Meret verso il recupero, Alisson resta fuori

Scott McTominay e Alex Meret lavorano per rientrare in campo con il Frosinone, ma Alisson Santos resta lontano dalla disponibilità. Come rivela ‘Sky Sport’, il centrocampista scozzese ha già iniziato il recupero graduale e attende il rilascio della nuova idoneità agonistica per la sfida dello stadio Diego Armando Maradona.

McTominay in ripresa: il rientro con il Frosinone è possibile

Il centrocampista scozzese ha accelerato i tempi di recupero dopo l’infortunio che lo ha costretto ai box. La strada verso il ritorno in campo passa attraverso il rilascio della certificazione medica per l’attività agonistica. McTominay punta al recupero completo entro la prossima giornata di campionato, quando il Napoli affronterà il Frosinone davanti ai propri tifosi.

Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente dallo staff medico partenopeo, con la speranza di riavere a disposizione un elemento chiave della mediana azzurra.

Meret a caccia del rientro, Milinkovic-Savic ha convinto

Anche il portiere si avvicina al ritorno in gruppo. Meret potrebbe riprendere gli allenamenti con i compagni in tempi brevi e sognare la convocazione per la prossima sfida.

Nel frattempo, Milinkovic-Savic ha dimostrato di sapersi destreggiare tra i pali, fornendo prestazioni convincenti. L’alternativa non ha deluso, ma il ritorno del titolare rappresenterebbe comunque un rinforzo importante per la continuità tattica e psicologica della squadra.

Alisson Santos: il recupero procede lentamente

Situazione diversa per l’attaccante brasiliano sinistro Alisson Santos. Il suo percorso riabilitativo procede con gradualità maggiore rispetto ai compagni infortunati.

L’esterno offensivo potrebbe restare fuori anche dopo la pausa dovuta agli impegni delle nazionali, rischiando di saltare diverse gare tra campionato e Champions League. Il Napoli dovrà pianificare la gestione del reparto offensivo senza contare sulla sua disponibilità nel breve termine, affidandosi alle soluzioni alternative.