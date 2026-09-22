Napoli, De Bruyne: “Perse gare che andavano vinte, ma abbiamo affrontato squadre forti”

De Bruyne ammette che il Napoli non sta vivendo il miglior inizio di stagione per punti conquistati, ma smonta la narrazione di una crisi: due risultati sfumati contro Como e Inter avrebbero cambiato tutto il bilancio.

De Bruyne e il Napoli: i punti che mancano nelle gare decisive

Il centrocampista belga ha tracciato un bilancio netto della stagione partenopea. Il calendario ha proposto avversari di alto livello, una circostanza che spiega il divario tra le prestazioni e i numeri finali. De Bruyne sottolinea come il Napoli abbia affrontato squadre forti e sottolinea come il margine tra una stagione ordinaria e una buona sia minimo: “In termini di punti non è la migliore stagione. Ma il calendario ci ha fatto giocare contro squadre forti“.

Contro il Como, il Napoli ha perso 1-2 e contro l’Inter è finita 3-2: due sconfitte che il centrocampista considera evitabili. Se gli azzurri avessero vinto quelle partite, il bottino totale cambierebbe radicalmente. “Questo fa la differenza tra 7 punti e 10 o 11 punti”, spiega De Bruyne. Non è una scusa, ma un’analisi concreta: la differenza tra una stagione difficile e una competitiva risiede negli episodi, non nelle qualità tecniche.

Arsenal e la prospettiva europea: il Napoli non sfigura

In Champions League il Napoli ha affrontato l’Arsenal, una delle migliori squadre d’Europa, e ha perso 0-1. De Bruyne non lo nasconde: “Non è poi così male”. La qualità del Napoli emerge dal tipo di avversari affrontati, non solo dai risultati conseguiti.

Questa lettura di De Bruyne rovescia la prospettiva sull’inizio di stagione partenopea. Non si tratta di una crisi strutturale, ma di margini sottilissimi tra cadute e successi. I punti persi contro Como e Inter sarebbero stati decisivi per risalire posizioni di classifica e cambiare narrativa.