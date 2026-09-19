Addio a Sandro Mazzola: il cordoglio del Napoli

Il mondo del calcio ha perso una leggenda come Sandro Mazzola. Scomparso all’età di 83 anni, la leggenda dell’Inter lascia un gran vuoto, aldilà dei colori e delle rivalità, venendo omaggiato anche dal Napoli.

Il messaggio del Napoli in ricordo di Mazzola

Il Napoli ha pubblicato un post sui propri canali social in ricordo di Sandro Mazzola, storico attaccante dell’Inter e della Nazionale italiana che ci ha lasciato nella tarda serata di ieri ad 83 anni. In questi casi, non esistono colori di appartenenza né alcun tipo di rivalità: solo grande rispetto per una super icona del calcio italiano, che ha portato un Paese intero sul tetto d’Europa nel 1968.

Ecco il messaggio di vicinanza del presidente e del club: