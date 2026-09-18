Napoli, ecco la data di uscita del film sul Centenario: tutto pronto per gennaio!

Il film sul Centenario del Napoli è sempre più vicino all’uscita in tutte le sale. C’è grande attesa per la pellicola realizzata dalla Filmauro, azienda cinematografica del presidente Aurelio De Laurentiis, che dovrebbe essere visibile da gennaio.

Annuncio sul film del Napoli: uscirà a luglio!

Aurelio De Laurentiis è un grande uomo di cinema, capace di investire alla grande nel mondo del calcio facendo risorgere dalle ceneri il Napoli e portandolo sul tetto d’Italia dopo molti anni. Insomma, un vero pezzo di storia del club, intenzionato a lasciare anche un’impronta cinematografica per il club. Ecco che, dunque, sono in corso i lavori di ripresa del film celebrativo del Centenario del Napoli, che uscirà a gennaio.

Ecco l’annuncio di Nicola Lombardo, responsabile comunicazione del club, nel corso della conferenza stampa tenutasi oggi:

“Il titolo del film è “Cento Anni di Passione”, e questa è una notizia perché non lo avevamo detto. La notizia più importante è l’uscita del film, che sarà a gennaio: non sappiamo ancora esattamente quando, però sarà a gennaio”.

Insomma, mancano circa 4 mesi e, seppur il Centenario del club corrisponda all’anno 2026, la pellicola sarà visibile a partire dal 2027. Ci prepariamo a fiondarci nelle sale cinematografiche!