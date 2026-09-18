Napoli, da Sky difendono Allegri: “È la scelta migliore, merita fiducia”

Massimo Ugolini, giornalista vicino al mondo Napoli, ha difeso a spada tratta la scelta di Massimiliano Allegri come allenatore azzurro. Le critiche non si sono ancora placate, ma la sua posizione non è assolutamente da dubitare: è il migliore per il momento.

Ugolini sta con Allegri: “Merita fiducia”

Nonostante la vittoria ottenuta contro il Bologna (costata poi l’esonero al collega Domenico Tedesco), l’allenatore del Napoli è una figura sempre al centro delle discussioni. Ebbene, non si sono placate le voci critiche nei confronti di Massimiliano Allegri, per il quale si riflette ancora sulla sua utilità per il Napoli. Tuttavia, la sua esperienza è fondamentale per un gruppo “a fine ciclo”: questo è il pensiero del giornalista di SkySport, Massimo Ugolini.

Ecco le sue parole a Canale 8:

“Il Napoli, prendendo Allegri, ha fatto una scelta. Le scelte del presidente, salvo rari casi, in questi 20 anni sono sempre state vincenti come trofei, scudetti e qualità del gioco. Secondo me Allegri in questo momento è l’allenatore migliore con il materiale umano a disposizione. […] Bisognerebbe discutere se questa squadra ha ancora le potenzialità di fare bene e se Allegri è l’allenatore giusto per farlo. Secondo me sì, al netto del fatto che è una squadra anagraficamente quasi a fine ciclo. Però per quello che si è visto, per i progressi costanti e per le parole di Allegri, secondo me merita fiducia”.

In poche parole, se vi fosse un problema serio nel Napoli, quello è da ricercare nella squadra, che sta terminando il suo periodo di splendore. Tuttavia, Allegri può cacciare ancora qualcosa di positivo, visti i miglioramenti costanti.