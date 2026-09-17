Napoli, arrivano novità incoraggianti su McTominay: gli ultimi aggiornamenti di Sky

Arrivano notizie super incoraggianti su Scott McTominay in casa Napoli. A riferire come sta il centrocampista della società partenopea è stata la redazione di ‘Sky Sport’.

Recupero McTominay: fissata la gara per il possibile rientro

Secondo ‘Sky Sport’, trapelano novità incoraggianti su McTominay dopo l’operazione per l’aritmia cardiaca benigna che ha dovuto effettuare. Il recupero procede bene, tanto che l’obiettivo è quello di riaverlo a disposizione contro il Frosinone, sfida già in programma per il 10 di ottobre.

Il match sarà il primo del calendario dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali e per Allegri riavere McTominay a disposizione al 100% potrebbe voler dire tantissimo.

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Lo scozzese dà solidità a centrocampo e può aiutare, come è accaduto spesso anche nella scorsa stagione, in fase offensiva per far ritrovare alla squadra il giusto mood in un inizio di campionato che si è rivelato tutt’altro che semplice. Ovviamente si procederà con cautela, ma la settimana in cui si dovranno affrontare Frosinone, Villarreal e Venezia è la settimana che il club conta di riaverlo con sé.